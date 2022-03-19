Украинские Telegram-каналы растиражировали новый фейк о ПТРК «Стугна»

Украинские Telegram-каналы распространили очередной фейк о «сражении» комплекса ВСУ «Стугна» с российскими минометами. Однако при проверке оказалось, что ролик был снят в 2017 году.

Опровержение появилось в Telegram «Война с фейками». Запись с разбором нового вброса разместило у себя на канале и Минобороны РФ.

Старый ролик украинские пользователи тиражировали как нечто новое, вероятно, в качестве доказательства обороноспособности ВСУ.

«Правда: видео было снято в 2017 году и выложено на YouTube. Название ролика — „ЗСУ ПТУР-ом уничтожили миномет российских войск“. Однако в 2017 году российских войск на Украине не было. Возможно, речь идет о народном ополчении ДНР или ЛНР», — отметили авторы проекта «Война с фейками».

Это далеко не первый случай, когда украинские СМИ и жители республики распространяют в Сети старые фото и видео либо постановочные кадры.