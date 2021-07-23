Украинские танкисты случайно обстреляли село под Николаевом

На Украине возбудили уголовное дело после обстрела села танкистами во время учений «Казацкая булава — 2021» в Николаевской области. Об этом заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе учебных стрельб военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64 по ошибке обстреляли село, сообщил ТАСС.

Снаряды обнаружили недалеко от села и во дворе одного из частных домов. В результате никто не пострадал. Теперь танкистов привлекут к ответственности за халатное отношение к военной службе. Уголовное производство открыли по 425-й статье УК Украины. Проверка продолжается. Прокуроры устанавливают все обстоятельства случившегося.

В начале июня на учениях в Польше пилот истребителя МиГ-29 по ошибке обстрелял из 30-миллиметровой авиационной пушки летевший с ним в паре самолет. Пилот обстрелянного МиГ-29 не пострадал и сумел посадить самолет. Эксперты пришли к выводу, что восстановлению истребитель после случившегося уже не подлежит.