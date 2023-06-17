Мир 17 июня 2023, 03:23 Украинские танкисты имитируют поломки, чтобы не участвовать в контрнаступлении — СМИ Spiegel: танкисты ВСУ прибегают к хитростям, чтобы избежать боя в контрнаступлении Freepik

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Украинские танкисты всеми способами стараются избежать боев в районе Запорожского фронта, где сейчас ВСУ пытаются осуществить контрнаступление. Солдаты имитируют неполадки с тяжелой техникой, не желая вступать в бой с российской армией. Об этом немецкому изданию Spiegel рассказали представители экипажа танка Leopard 2.

«22-летний заряжающий с позывным Пуговица сообщил, что есть военнослужащие, которые отказываются от участия в войне. Некоторые хитрят, имитируя повреждения танка, лишь бы не идти в бой», — сказано в материале.

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Авторы статьи также отметили, что никто из их собеседников не осудил действия этих «хитрецов». Солдаты объяснили это просто: если российский боеприпас попадет в танк, то шансов выжить не будет.

Ранее президент России Владимир путин заявил, что потери ВСУ приблизились к катастрофическим. За время контрнаступления украинские военные лишились более 160 танков и в целом потеряли около 30% подаренной Западом техники.