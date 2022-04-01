Украинские таможенники конфисковали машины 28 российских дальнобойщиков

Группа российских дальнобойщиков осталась без документов и машин. Все забрали украинские таможенники на пропускном пункте Ужгород-центральный.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова описала произошедшее в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что речь идет о 28 водителях грузовиков, которые перевозили товары в Россию через территорию Украины.

«Как сообщают заявители, на таможенном пункте Ужгород-центральный у них забрали все документы, а машины конфисковали. Водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду», — рассказала омбудсмен.

Омбудсмен подчеркнула, что связалась с компетентными органами, чтобы специалисты помогли россиянам вернуться домой как можно скорее.