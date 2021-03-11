Украинские сценарии по Донбассу в Совфеде назвали вбросом

Украинские политики хотят увести внимание людей от реального решения конфликта на юго-востоке страны. Именно поэтому они вбросили информацию о предложенных России украинских сценариях по Донбассу.

Так считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщила Общественная служба новостей.

По его словам, в последнее время появилось много заявлений со стороны Киева о разработке новых сценариев урегулирования ситуаций на юго-востоке. Причем такого рода предложения озвучиваются на официальном уровне.

«Насколько мне известно, никаких официальных инициатив российской стороне не передается», — заявил он.

Все проходит на уровне сотрясания эфира, отметил председатель комитета. Такое поведение рассчитано на непросвещенную публику, чтобы создать впечатление активности. С другой стороны, происходит обработка общественного мнения.

«Поскольку мы говорим о сложившемся переговорном процессе и правовой основе — все, что не появляется в этих рамках нового, должно оформляться и становиться предметом обсуждения», — добавил Косачев.

Он считает подобного рода вбросы некорректными. Также такая информация уводит реальную работу по поиску решения проблем Донбасса в ложном направлении.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о разработке нового плана мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Документ планируют представить на рассмотрение до конца марта.

Арестович сказал, что России предложили три варианта действий. Первый подразумевает принятие инициативы по реализации мирного процесса. Второй — не принять и «перейти к провоцированию», а третий — «сохранить военную риторику».