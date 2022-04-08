Украинские старики отказались брать еду у солдат ВСУ, осквернивших Красный флаг

Пожилая женщина отказалась брать у солдат ВСУ гуманитарную помощь после того, как он растоптал ногами Красный флаг, с которым старушка вышла встречать, как она думала, российских солдат.

Украинские военные издевались над стариками, расспрашивали их о флаге, который пренебрежительно назвали тряпочкой. Весь инцидент они специально записывали на видео.

Боец ВСУ предложил пожилой женщине еду, которую «готов передать прямо сейчас». Солдат передал пенсионерке целый пакет, и при этом взял у нее из рук Красный флаг. Он бросил его на землю и стал топтать со словами «Слава Украине!».

Старушка отказалась от гуманитарной помощи и вернула солдатам пакет. Женщина заявила, что за тот флаг, что он топчет ногами, воевали ее родители. Когда и где снято видео — информации нет, также неизвестно, что стало с пожилыми людьми, после того как закончилась видеосъемка.

Сюжет об издевательствах украинских военных вышел на Первом канале. Телеведущий отметил непреклонный дух стариков, защищать таких — святое дело.