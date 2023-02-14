14 февраля 2023, 17:07
Украинские спецслужбы подготовили фейки о радиоактивном заражении в стране
Минобороны: спецслужбы Украины подготовили фейки о радиоактивном заражении в стране
Украинские силовики совместно со специалистами по ядерной и радиационной безопасности Норвегии создали фальшивые документы о якобы наличии участков радиоактивного заражения в районах автодороги Припять — Киев, а также в населенных пунктах Ирпень, Гостомель и Буча. Об этом сказано в сообщении Министерства обороны России.
«Специалисты из Норвегии провели фейковое „обследование“ местности рядом с районами около автомобильной дороги Припять — Киев, а также в населенных пунктах Гостомель, Буча и Ирпень. Они оформили фальшивые протоколы о якобы местах радиоактивного заражения на этих территориях», — сообщили в ведомстве.
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Также Минобороны сообщало, что украинские силовики готовят провокацию, согласно которой Россия якобы вывезла радиоактивные вещества с Чернобыльской АЭС.
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Ранее ведомства отмечало, что неоднократные миссии сотрудников МАГАТЭ на ЧАЭС подтвердили, что радиационный фон около станции находится в пределах нормы.
Минобороны РФ
Радиация
Украина
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