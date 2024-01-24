Мир 24 января 2024, 00:19 Украинские спецслужбы начали вербовать россиян под видом игровых заданий МВД: спецслужбы Украины вербуют россиян для разведки под видом игровых заданий Unsplash

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Спецслужбы Украины используют Telegram-каналы для вербовки россиян в разведывательную деятельность. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с Lenta.ru.

Украинская сторона применяет достаточно изощренные методы привлечения россиян в противоправную деятельность. Цель иностранных спецслужб — дестабилизация ситуации в России, подчеркнула Волк.

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Украинцы администрируют каналы, которые маскируют под OSIN-проекты. Из них делают ловушки. Путем вовлечения в игровые задания представители спецслужб вербуют россиян для сбора данных об оборонном потенциале страны. Волк напомнила, что передача информации по заданию зарубежной разведки уголовно наказуема.

Центральное разведывательное управление США ранее опубликовало вербовочный ролик для аудитории из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично отреагировал на эту информацию и заявил, что ЦРУ ошиблось с соцсетью. Он попросил напомнить американцам, что в РФ «ВКонтакте» гораздо популярнее соцсети Х.