Мир 19 декабря 2023, 05:15 «Украинские солдаты живут в ямах». Боевик ВСУ пожаловался на нечеловеческие условия Боец ВСУ заявил, что солдаты живут в ямах вместо подготовленных позиций Официальный сайт президента Украины

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Украинских военных загнали в ямы вместо подготовленных укреплений, где они живут в нечеловеческих условиях. Об этом рассказал в интервью каналу NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

«Враг делает массированные укрепления линии обороны на тех направлениях, где мы наступали. Стоит вопрос, когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?» — возмутился боец ВСУ.

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Сиротюк отметил, что ВСУ не смогли построить качественные укрепленные позиции даже в прифронтовых городах.

Ранее генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил, что действующие на передовой украинские военные из-за нехватки снарядов и сокращения иностранной помощи свернули целую серию давно готовившихся операций. Кроме того существует большая проблема с личным составом, которую сейчас оперативно решают для проведения в будущем масштабных действий.