Мир 28 марта 2023, 00:41 Украинские солдаты в Артемовске переодевались в форму российских военных Бойцы ВСУ переодевались в форму ВС РФ для выявления пророссийски настроенных граждан РИА «Новости»

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Украинские военные в Артемовске переодевались в форму солдат ВС РФ для выявления пророссийски настроенных граждан. Об этом в беде с РИА «Новости» рассказал местный житель, который добавил, что мирные люди после этого пропадали.

«Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла „российская армия“, кто обрадовался — выходим. Куда девали [людей] — никто не знает», — сообщил житель Артемовска.

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Мужчина рассказал, что еще до начала спецоперации сотрудники украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу. О нем до сих пор ничего не известно.

Бойцы группы «Вагнера» продолжают эвакуировать жителей южной и восточной части Артемовска. Все это происходит под обстрелами. Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России почти замкнули окружение Артемовска и взяли в полукольцо Авдеевку.