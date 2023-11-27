27 ноября 2023, 15:43
Украинские солдаты раскритиковали Зеленского из-за плохого обеспечения армии
Bild: украинские военные обвинили Зеленского в плохом обеспечении ВСУ
Военнослужащие ВСУ столкнулись с нехваткой снаряжения и питания. Украинские солдаты признались, что чувствуют себя брошенными президентом Владимиром Зеленским, руководством страны и командованием, сообщило издание Bild.
Боевики пожаловались на плохое обеспечение армии и отметили, что им самим приходится оплачивать ремонт транспорта, аренду и снаряжение.
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«Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше и больше чувствуем себя брошенными правительством», — указал один из украинских военных.
Другой боец обратил внимание на плохую коммуникацию между отрядами. По его словам, украинские военные из-за отсутствия связи не знают, что происходит рядом с ними.
«Каждый отряд <…> сам за себя. Иногда в полном неведении относительно отряда справа и слева от себя, иногда даже в конкуренции с ним», — добавил боец ВСУ.
Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал, что в армии появилось много дезертиров. Боевики отказываются воевать, потому что не хотят стать «пушечным мясом».
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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