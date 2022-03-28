Украинские снайперы застрелили мирного жителя Мариуполя

Украинские снайперы открывают огонь по мирному населению в Мариуполе. Сегодня один из них застрелил простого жителя, рассказал РИА «Новости» боец подразделения Народной милиции ДНР.

«[В городе] работают украинские снайперы, недавно они гражданского застрелили. Но мы помогаем мирному населению, находим гуманитарку, воду. Бабушек, дедушек вывозим, все потихоньку», — сказал он.

По всему Мариуполю сейчас стоят сгоревшие автобусы, которые ВСУ и участники нацбатов использовали как баррикады, хотя этот транспорт очень пригодился бы для вывоза мирного населения. Однако они предпочли препятствовать этому, чтобы использовать мирное население в качестве живого щита.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции ДНР приступили к зачистке центральных улиц Мариуполя от украинских боевиков. По его мнению, эта зачистка завершится в ближайшее время.