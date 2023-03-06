Мир 06 марта 2023, 02:43 Украинские СМИ заявили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях ТСН: взрывы слышны в Киевской и Днепропетровской областях Pxhere

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Взрывы слышны в Киевской области, а также в пригороде Днепропетровска. Информация об этом появилась в Telegram местного телеканала ТСН.

«Звуки взрывов в пригороде Днепра (Днепропетровск — прим. ред.). <…> Звуки взрывов на Киевщине», — указано в сообщении телеканала.

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В этих регионах Украины, по информации местных властей, объявили воздушную тревогу. Позднее сигнал тревоги объявили в Киеве.

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За воскресенье, 5 марта, сигналы воздушной тревоги прозвучали в восточных областях Украины пять раз. Сирены работали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме этого воздушная тревога также была слышна на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Как сообщили СМИ Украины, системы ПВО засекли присутствие семи беспилотных летательных аппаратов в в небе.

Во время объявленной воздушной тревоги в Синельниковском районе Днепропетровской области слышны были несколько взрывов. Как уточняли украинские СМИ, эти звуки — работа системы противовоздушной обороны страны.