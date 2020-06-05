Украинские СМИ: власти Одессы решили возродить сепаратистский проект
Украинское издание «Корреспондент» рассказало, что в конце мая мэр Одессы Геннадий Труханов провел совещания по формированию «зоны приоритетного развития». Под ней подразумевается проект создания сепаратистского образования, который провалился ранее. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Отмечается, что власти Одессы решили вернуться к идее сепаратистского образования «порто-франко» и протолкнуть ее. Суть проекта заключатся в том, чтобы под предлогом улучшения уровня жизни горожан отделить Одессу от всей остальной Украины.
«Сепаратизм трансформировался из агрессивно-активной формы в латентную, что не менее опасно. И одним из подобных элементов проявления завуалированного сепаратизма является периодически раскручиваемая тема свободной экономической зоны», — обратили внимание авторы материала.