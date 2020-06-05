Украинские СМИ: власти Одессы решили возродить сепаратистский проект

Отмечается, что власти Одессы решили вернуться к идее сепаратистского образования «порто-франко» и протолкнуть ее. Суть проекта заключатся в том, чтобы под предлогом улучшения уровня жизни горожан отделить Одессу от всей остальной Украины.

«Сепаратизм трансформировался из агрессивно-активной формы в латентную, что не менее опасно. И одним из подобных элементов проявления завуалированного сепаратизма является периодически раскручиваемая тема свободной экономической зоны», — обратили внимание авторы материала.