Мир 10 февраля 2023, 22:04 Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области на юге Украины «Страна.ua»: в Николаевской области на юге Украины произошел взрыв Unsplash

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В пятницу вечером в Николаевской области на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Издание не указывает точного места взрыва. По данным сервиса оповещения Минцифры Украины, воздушную тревогу в Николаевской области не объявляли.

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Ранее местные СМИ писали о взрывах в Чугуеве Харьковской области, также известно о взрыве в Одессе. На Украине 10 февраля несколько раз объявляли воздушную тревогу, как по отдельным регионам, так и по всей стране.

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После отбоя воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины, в Киеве вновь прозвучали взрывы, сообщили в украинских Telegram-каналах. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки были повреждены электросети. Столичный градоначальник заявил, что системы ПВО сбили 10 ракет над городом. Власти Харьковской области заявили о как минимум 12 ракетах, один снаряд попал в электрогенерирующую инфраструктуру. Без света остались около 150 тысяч абонентов из-за аварийного отключения.