Мир 14 августа 2023, 16:00 Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве Klymenko Time: в Киеве прогремел взрыв, воздушную тревогу не объявляли РИА «Новости»

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Взрыв прогремел днем 14 августа в Киеве. Информацию об этом распространило местное издание Klymenko Time. Никаких подробностей в сообщении не привели.

Воздушную тревогу на Украине не объявляли, обратило внимание издание «Страна.ua».

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«Киевские паблики сообщают о звуке взрыва в Киеве. Официальной информации пока нет», — добавили авторы публикации.

В минувшую пятницу, 11 августа, украинские СМИ также сообщали о взрывах в столицы республики. ТАСС со ссылкой на очевидца писал, что взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны.

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил данные о взрывах в городе.

В тот день воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Местные издания писали о взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях, никаких подробностей журналисты не публиковали.