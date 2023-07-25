Мир 25 июля 2023, 07:33 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области «Зеркало недели»: взрывы раздались в Житомирской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Житомирской области ранним утром раздались взрывы. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

«Житомирщина: местные паблики сообщают о мощных взрывах. Ждем официальной информации», — такая запись появилась в Telegram-канале издания в 05:17 по московскому времени.

Реклама

СМИ также информировало о якобы существующей угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Харьковской областях и на находящихся под украинским контролем территорий Запорожской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. Примерно через полчаса объявили о том, что угроза снята.

Ночью сразу в нескольких регионах Украины звучали сирены воздушной тревоги. Оповещения сработали в Киеве и Киевской области, где звучали взрывы и работали системы ПВО, а также в Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Одесской областях и контролируемых Украиной районах Запорожской и Херсонской областей.

По данным на 07:30, воздушная тревога сохраняется только в Днепропетровской области.