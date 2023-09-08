Мир 08 сентября 2023, 07:24 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье «Зеркало недели»: в Запорожье прогремели взрывы

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В Запорожье прогремели взрывы, написало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях. Людей попросили проследовать в укрытия.

«Запорожье: местные паблики сообщают о взрывах. Находитесь в укрытии!» — такой пост появился в Telegram-канале издания.

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Место атаки неизвестно.

Запорожье в данный момент находится под контролем Украины. При этом власти региона надеются на его скорое освобождение: Запорожье включили в программу развития Запорожской области на ближайшие 10 лет.

Сегодня стало известно, что бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили запущенный из Запорожья беспилотник чешского производства Primoco One, находившийся на вооружении ВСУ. Ориентировочная стоимость летательного аппарата — 500 тысяч евро. Дрон запустили в сторону Энергодара. Его уничтожили над бывшим Каховским водохранилищем, применив переносную зенитно-ракетную установку.