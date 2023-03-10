Мир 10 марта 2023, 12:16 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области Klymenko Time: в Сумской области раздались взрывы Telegram

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В Сумской области слышны взрывы. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале со ссылкой на местных жителей.

«Сообщают о взрывах в Сумской области», — указано в посте.

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Накануне Минобороны России заявило, что Вооруженные силы страны совершили «удар возмездия» по украинским военным объектам и связанным с ним объектам энергетики в ответ на диверсию ВСУ в Брянской области. ВС России использовали для атаки гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Удалось поразить ключевые элементы инфраструктуры Украины, в том числе предприятия ОПК.

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Удары наносились точечно и только по заранее разведанным целям. Украинская противовоздушная оборона упустила все ракеты «Кинжал».Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что это была, пожалуй, одна из самых мощных атак.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, российская армия использовала «Кинжалы» только для поражения особо важных объектов — по более мелким штатно сработали другие ракетные системы.