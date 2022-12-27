Важное 27 декабря 2022, 17:20 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области «Политика страны»: в Одесской области прогремели взрывы

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Очевидцы сообщили о взрывах в Одесской области, написал Telegram-канал «Политика страны». По предварительной информации украинских СМИ, работает система противовоздушной обороны.

По данным на 17:25, воздушная тревога действовала почти на всей территории Украины, кроме Днепропетровской области, а также на подконтрольной ей территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Местных жителей попросили не игнорировать оповещения и по возможности оставаться в укрытиях. Уже через несколько минут на карте воздушных тревог Украины осталось меньше отмеченных красным регионов. В 17:30 сирены работали только в трех областях: Тернопольской, Сумской и Одесской.

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Ранее украинские издания писали, что в небе якобы заметили истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц».

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Днем оповещения о воздушной тревоге сработали в шести регионах Украины.