Мир 06 сентября 2023, 01:04 Взрывы раздались в Одесской области «Зеркало недели»: в районе Рени в Одесской области прогремели взрывы Unsplash

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Взрывы прогремели в районе города Рени Одесской области. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Зеркало недели».

Взрывы раздались в самом западном населенном пункте Одесской области. Другой Telegram-канал сообщил о работе ПВО в регионе. Официальной информации не поступало.

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Согласно сервису оповещения населения, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Сирена гудит уже более получаса.

Военные объекты в порту Рени не раз становились целью российских ВКС. Воздушно-космические силы России 3 сентября нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ, сообщили в Минобороны.

Украинские СМИ в тот же день сообщили о мощном взрыве в порту Рени, в области объявляли воздушную тревогу.