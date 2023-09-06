06 сентября 2023, 01:04
Взрывы раздались в Одесской области
«Зеркало недели»: в районе Рени в Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе города Рени Одесской области. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Зеркало недели».
Взрывы раздались в самом западном населенном пункте Одесской области. Другой Telegram-канал сообщил о работе ПВО в регионе. Официальной информации не поступало.
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Согласно сервису оповещения населения, в Одесской области объявили воздушную тревогу. Сирена гудит уже более получаса.
Военные объекты в порту Рени не раз становились целью российских ВКС. Воздушно-космические силы России 3 сентября нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ, сообщили в Минобороны.
Украинские СМИ в тот же день сообщили о мощном взрыве в порту Рени, в области объявляли воздушную тревогу.
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