Важное 14 января 2023, 16:15 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе УНИАН: в Одессе прозвучали взрывы РИА «Новости»

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В Одессе слышны звуки взрывов. Информацию о работе системы противовоздушной обороны подтвердили в местной администрации, написал украинский Telegram-канал «УНИАН».

Глава администрации Одесской области Максим Марченко в Telegram-канале попросил жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие. Он также предупредил о том, что по всей Украине проходит разгрузка энергетической системы, так что вводятся ограничения энергоснабжения. Марченко заявил, что по стране якобы планируют нанести массированный ракетный удар.

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Об угрозе ракетного удара предупредила и администрация Львовской области.

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По данным украинского канала УНИАН, ракеты уже летят в сторону Киева, Днепра и Полтавы. Взрывы слышны в Винницкой области. Сообщается о работе системы ПВО в Николаевской области.

Почти на всей территории Украины сейчас действует воздушная тревога. По информации на 16:25, единственный регион, где не работаюи сирены, — как раз Одесская область.