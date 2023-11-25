Мир 25 ноября 2023, 08:31 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком «Зеркало недели»: взрывы произошли в городе Кропивницкий Соцсети

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В украинском городе Кропивницкий в ночь на субботу прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

«Кропивницкий, несколько взрывов», — говорится в публикации.

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Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги срабатывали в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Киевской областях, а также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Ранее стало известно, что несколько взрывов произошло в Киеве, военную инфраструктуру в столице атаковали беспилотники-камикадзе.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, связи, оборонной промышленности и военного управления на Украине. Минобороны подчеркивало, что гражданские объекты находятся вне угрозы.