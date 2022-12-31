31 декабря 2022, 14:37
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Сработала система противовоздушной обороны, сообщила администрация региона в Telegram-канале. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях. За полчаса до этого администрация также предупредила об угрозе ракетных обстрелов.
По данным украинского Telegram-канала «Политика страны», взрывы также слышны в Харьковской и Винницкой областях. Сообщается, что в этих регионах также сработали системы противовоздушной обороны.
Реклама
В администрации Житомирской области информировали о ракетах над регионом. Также канал информировал о прилете ракет в сторону Кривого Рога и о том, что ракеты летят на Западную Украину. Там тоже уже работает система ПВО.
Реклама
Судя по карте воздушных тревог Украины, сирены по-прежнему работают во всех регионах страны, а также на подконтрольной ей территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Украина
Реклама
Реклама