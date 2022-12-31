Важное 31 декабря 2022, 14:37 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

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В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Сработала система противовоздушной обороны, сообщила администрация региона в Telegram-канале. Местных жителей попросили оставаться в укрытиях. За полчаса до этого администрация также предупредила об угрозе ракетных обстрелов.

По данным украинского Telegram-канала «Политика страны», взрывы также слышны в Харьковской и Винницкой областях. Сообщается, что в этих регионах также сработали системы противовоздушной обороны.

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В администрации Житомирской области информировали о ракетах над регионом. Также канал информировал о прилете ракет в сторону Кривого Рога и о том, что ракеты летят на Западную Украину. Там тоже уже работает система ПВО.

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Судя по карте воздушных тревог Украины, сирены по-прежнему работают во всех регионах страны, а также на подконтрольной ей территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.