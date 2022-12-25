Мир 25 декабря 2022, 10:57 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве «Зеркало недели»: в столице Украины прогремели взрывы РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Киеве утром 25 декабря. Местных жителей призывали уйти в укрытия. Об этом сообщил Telegram-канал «Зеркало недели».

«Киев! В городе слышны взрывы!» — уточнили в сообщении.

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По данным местных СМИ, взрыв прозвучал в одном из левобережных районов столицы Украины. Издание «Вести» сообщило о двух взрывах.

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Klymenko Time указало, что взрывы «связаны с работой украинских военных». Мэр Киева Виталий Кличко пока не комментировал эту информацию.

Утром в воскресенье воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Ранее в Киевской области зафиксировали повреждения нескольких энергетических объектов.

В субботу, 24 декабря, СМИ Украины приняли знаки «Колонна» на машинах ВС Белоруссии за военные символы. Они распространили фотографии военных грузовиках с буквой «К» в желтом квадрате. Украинцы подумали, что это обозначает «Киев».