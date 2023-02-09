09 февраля 2023, 15:13
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
«Страна.ua»: взрывы прогремели в Харьковской области
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — гласит информация.
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Чуть раньше глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов написал в Telegram о том, что сегодня идут активные обстрелы пограничных населенных пунктов региона из минометов и артиллерии. Он рассказал об ударах по Купянску около 09:00, по Харьковскому району — после 10:00. По данным Синегубова, под удар также попали Богодуховский район и еще несколько небольших населенных пунктов. Никто не пострадал.
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На подконтрольной Украине части Запорожской области также идут ракетные атаки, жителей призвали оставаться в укрытиях. Местные паблики писали о взрыве на этой территории.
При этом по информации на 15:00 на карте воздушных тревог Украины не обозначен красным ни один регион. Это означает, что ни в одном субъекте не звучат тревожные сирены.
Украина
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