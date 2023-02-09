Мир 09 февраля 2023, 15:13 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области «Страна.ua»: взрывы прогремели в Харьковской области Telegram

Читать 360tv в

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — гласит информация.

Реклама

Чуть раньше глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов написал в Telegram о том, что сегодня идут активные обстрелы пограничных населенных пунктов региона из минометов и артиллерии. Он рассказал об ударах по Купянску около 09:00, по Харьковскому району — после 10:00. По данным Синегубова, под удар также попали Богодуховский район и еще несколько небольших населенных пунктов. Никто не пострадал.

Реклама

На подконтрольной Украине части Запорожской области также идут ракетные атаки, жителей призвали оставаться в укрытиях. Местные паблики писали о взрыве на этой территории.

При этом по информации на 15:00 на карте воздушных тревог Украины не обозначен красным ни один регион. Это означает, что ни в одном субъекте не звучат тревожные сирены.