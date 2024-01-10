Мир 10 января 2024, 23:33 Серия взрывов прогремела в Харькове Unsplash

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В Харькове на Украине раздались взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна».

По информации СМИ, в городе раздались два взрыва. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил эту информацию. В Харьковской области объявили воздушную тревогу.

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Ранее власти Кривого Рога в Днепропетровской области сообщили о взрывах в городе. Глава военной администрации города Александр Вилкул написал, что «все нормально», подробностей сообщать не стал.

Воздушную тревогу по всей территории Украины объявили утром 10 января. По данным сервиса оповещения населения, зафиксировано 26 ракетных угроз. Причиной объявления воздушной тревоги стал взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.