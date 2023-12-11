Мир 11 декабря 2023, 18:57 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске «Страна.ua»: взрывы прогремели в Днепропетровске Andy Watkins / Unsplash

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Серия взрывов прогремела в Днепропетровске. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Днепре (украинское название Днепропетровска. — прим. ред.) слышны взрывы, сообщают местные паблики», — указали в сообщении.

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Украинский телеканал «Общественное» подтвердил, что в городе слышны звуки взрывов.

Согласно онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

Российские силы наносят удары высокоточным оружием исключительно по объектам оборонной промышленности и военной инфраструктуры, а также связанным с ним объектам энергетики на Украине. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС России не атакуют украинские жилые дома и социальную инфраструктуру.