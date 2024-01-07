Мир 07 января 2024, 05:13 Украинские СМИ сообщили о суицидах в рядах ВСУ «Страна.ua»: украинские солдаты кончают с собой, чтобы не воевать в Крынках РИА «Новости»

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Многие украинские солдаты отказываются воевать в Крынках на левом берегу Днепра. Чтобы не идти на линию боевого соприкосновения, некоторые кончают жизнь самоубийством, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в ВСУ.

«Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают <…>. Но есть и совсем жесткие отказники — доходит порой до суицида», — рассказал один из собеседников издания.

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По данным СМИ, солдаты и офицеры ВСУ не понимают, зачем удерживать эту территорию. В Крынках нигде не спрятаться — в небе очень много российских коптеров, поэтому все пространство как на ладони.

При появлении солдат ВСУ начинает работать артиллерия ВС РФ. У России в принципе больше дронов и бойцов.

В ВС РФ рассказали, как отправляют «музыкальные коптеры» на позиции ВСУ. Так российские военные приучают украинцев к хорошей музыке. А именно — к гимну России, который звучит из дрона.