Мир 05 марта 2023, 01:52 Украинские СМИ сообщили о перебоях в подаче электроэнергии в Днепропетровске «Страна.ua»: Днепропетровск оказался частично обесточен Pxhere

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Перебои в подаче электроэнергии возникли вечером 4 марта в Днепропетровске. Город оказался частично обесточен. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Несколько улиц и шоссе остались без электроэнергии, отмечено в сообщении. По предварительным данным, возникли технические проблемы на узловой станции, уточнило издание. На устранение неполадок, как отмечается, уйдет от четырех до восьми часов.

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«Укрэнерго» 1 марта заявила о повреждениях на магистральных сетях в Днепропетровской, подконтрольной части Херсонской области и ДНР, а за день до этого — о попадании в инфраструктуру и обесточивании некоторых населенных пунктов Харьковской и Сумской областей.

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По подсчетам «Укрэнерго», украинцы используют электричество по нормативу рабочего дня. Введенные ранее лимиты потребления отменили. Однако в организации предупредили, что если расход электроэнергии резко увеличится, то ограничения придется вновь ввести.