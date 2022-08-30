Украинские СМИ разрешат закрывать без решения суда

В Верховной раде Украины первое чтение прошел готовившийся три года законопроект о СМИ. За принятие документа, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка, проголосовали 233 депутата.

Документ предусматривает расширение полномочий Национального совета по телевидению и радиовещанию. Теперь ведомство может закрыть любые СМИ за нарушение норм.

Законопроект раскритиковали как украинские так и европейские журналисты. В своих заявлениях они подчеркнули, что такой цензуры нет даже в самых жестких авторитарных режимах.

В частности, документ предусматривает запрет на распространение информации о специальной военной операции от представителей России. Кроме того, нельзя показывать государственную символику и предоставлять данные, которые публикует российская сторона.

Под запрет попадает публикация расписания программ российских телеканалов. Уточнения насчет объема нет, поэтому привлечь могут даже за новость о любом заявлении Путина.

Запрещается работа всех медиа, где собственниками являются россияне или резиденты России.

При этом Национальный совет получил право по собственному решению выписывать штрафы, аннулировать лицензии СМИ, запрещать распространение газет и журналов, блокировать любые новостные сайты без решения суда.

Изначально планировалось, что новостным сайтам дадут месяц для исправления ошибок. Но из-за действующего на Украине военного положения срок сократили до трех дней.

Президент Украины Владимир Зеленский не первый год ведет борьбу с журналистами и медиа, которые не согласны с его решениями. Первыми по санкции Национального совета безопасности попали телеканалы NewsOne, ZIK и «112. Украина», принадлежащие депутату Тарасу Козаку. Нардеп стал фигурантом уголовного дела вместе с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. После СБУ добилась блокировки сайта издания «Страна.ua».

В конце прошлого года фракция «Слуга народа» продавила принятие так называемого «закона об олигархах», который предложил Зеленский. Документ предусматривает запрет для крупного бизнеса владеть средствами массовой информации. В результате свои доли на телеканалах «Прямой» и «Пятый» продал бывший украинский лидер Петр Порошенко.