Мир 08 сентября 2023, 18:58 Украинские СМИ раскрыли цель визита Блинкена в Киев «Страна.ua»: Блинкен планировал склонить Зеленского к миру с Россией Pxhere

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен внепланово приехал на Украину для того, чтобы убедить ее президента Владимира Зеленского пойти на мир с Россией. Такое предположение сделал политолог Руслан Бортник. Его процитировало украинское издание «Страна.ua».

«Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими», — констатировал эксперт.

Блинкен прибыл в Киев перед визитом Зеленского в Нью-Йорк по случаю мероприятий Генеральной ассамблеи ООН 18-19 сентября. Госсекретарь Соединенных Штатов не стал ждать приезда украинского президента, а захотел лично встретиться с ним и другими украинскими официальными лицами в Киеве, подчеркнул политолог.

Бортник предположил, что визит американского госсекретаря также связан с подготовкой встречи президента Украины с американским лидером Джо Байденом. Вероятно, Белый дом хочет взять конфликт под свой контроль, чтобы избежать кризисов в период выборов.

Экс-разведчик ВС США Тони Шаффер упрекнул Блинкена в создании видимости сопротивления ВСУ. По его словам, Соединенные Штаты пытаются замаскировать провалы украинской армии.