Мир 30 января 2024, 04:23 Украинские СМИ раскрыли две версии появления слухов об отставке Залужного «Страна.ua»: Залужный распустил слухи об отставке, чтобы переиграть Зеленского РИА «Новости»

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Слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного получили две версии в политических кругах — президент Украины Владимир Зеленский действительно решил его уволить и об этом узнали сторонники генерала, или же эта информация была заведомым фейком. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

В первом случае условная «группа поддержки» Залужного решила сыграть «на упреждение», обнародовав эту информацию до подписания Зеленским соответствующего указа, отметило издание. Возможно, что президент и главком обсудили такой вариант, но не пришли к согласию.

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«В любом из этих вариантов логика действий сторонников главкома понятна — организовать общественное давление на Зеленского, возможно, подключить западных партнеров, чтоб не допустить реализации намерений уволить Залужного», — уточнил канал.

Во втором случае опять же велась игра «на упреждение», но в интересах руководства страны, чтобы представить слухи на эту тему происками врагов. Это могло бы отсрочить отставку Залужного, если она реально готовилась.

Пока неизвестно, хотел Зеленский уволить Залужного или нет, но слухи об их разногласиях циркулируют в медиапространстве с 2022 года. По одной из версий, украинский лидер увидел в главкоме конкурента на грядущих президентских выборах.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила Залужного в шантаже после его слов, что в случае отставки он уволится и ВСУ через военно-врачебную комиссию.