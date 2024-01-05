Мир 05 января 2024, 04:24 Украинские СМИ показали кадры с руинами одевавшей Зеленского фабрики М-Тас «Страна.ua» показала кадры уничтоженной ВС РФ любимой швейной фабрики Зеленского Flickr

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В Сети появились кадры разрушенной швейной фабрики М-Тас, производящей тактическое снаряжение и одежду, которой снабжали, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского. Снимки опубликовало украинское издание «Страна.ua».

По словам руководителя отдела маркетинга компании Алексея Донченко, компании будет сложно возобновить поставки сырья, привезенного из других стран, так как на это потребуется много денег.

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«Мы все деньги постоянно вкладывали в производство. Теперь будем ждать финансирования и по-новому ждать материалы», — заявил он.

Это не первые военные предприятия Украины, пораженные ракетными ударами России, как заявил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, получили повреждения киевские предприятия «Луч» и «Артем», а также завод по производству электротехники «Квазар», ремонтный завод военной техники и завод «Маяк».

Ранее компания М-Тас сообщила, что производственные мощности и склады фабрики по пошиву одежды для бойцов ВСУ были разрушены или частично повреждены в результате российских ракетных ударов во вторник, 2 января.