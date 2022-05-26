Украинские СМИ поймали на фейке о сотруднике ФСО в больнице с ранеными

Журналисты украинского агентства УНИАН опубликовали материал с фотографиями посещения президентом России Владимиром Путиным раненых солдат в московском военном госпитале. Авторы утверждают, что одним из пациентов оказался сотрудник ФСО. Telegram-канал «Война с фейками» указал сразу на две ошибки, которые допустило украинское издание.

УНИАН проиллюстрировало свой материал фотографиями из госпиталя, а также с завода в Челябинске от 25 мая, когда туда приезжал Путин. Авторы утверждают, что на снимках рядом с российским лидером находится один и тот же человек, которого сочли сотрудником спецслужб.

«Если на некоторых кадрах в профиль еще можно допустить схожесть людей, то в конце ролика раненый разворачивается к камере анфас и становится очевидно, что оба человека абсолютно не похожи: другая форма бровей, носа, линия подбородка, различается конституция лица», — отметили авторы «Войны с фейками».

Кроме того, в сюжете о посещении больницы называлось имя, фамилия и звание военнослужащего, которое не совпадает с анкетными данными человека из Челябинска. Более того, он оказался простым рабочим, согласно его профилям в социальных сетях. То есть ни один из двух представленных на снимках людей не имеет отношения к Федеральной службе охраны.

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу навестил раненных в ходе спецоперации военных, проходящих лечение в военном госпитале имени Мандрыка в минувшую среду, 25 мая. Российский лидер пообщался с ранеными и поинтересовался их состоянием.