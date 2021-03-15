Украинские СМИ опубликовали запись переговоров «Медведчука и Суркова»

Очередные записи переговоров якобы главы политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова опубликовало украинское интернет-издание «Обозреватель».

В своем материале издание ссылается на «достоверные источники», однако что именно это за источники не указывается.

Как следует из записи, якобы политики обсуждали три темы. Первая касалась назначения министром самопровозглашенной ДНР Владимира Кононова с позывным «Царь».

Следующей темой людей, голоса которых похожи на голоса Медведчука и Суркова, стали переговоры между «Царем» и Василием Грицаком, который тогда был первым замглавы СБУ, о встрече для обсуждения доставки наличных в Донбасс и Дебальцево.

Заключительной темой стали минские соглашения и создание Совета городов.