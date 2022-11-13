13 ноября 2022, 19:27
Украинские СМИ наказали за освещение ситуации в Херсоне
Минобороны Украины запретило ряду СМИ работать из-за освещения ситуации в Херсоне
Ряду украинских СМИ отменили разрешение на работу в зоне боевых действий. Минобороны страны приняло такие меры из-за освещения прессой ситуации в Херсоне, несмотря на запрет. Об этом сообщило РИА «Новости».
Некоторые СМИ Украины без согласования с командирами и военными частями продолжили работать в Херсоне. В Минобороны такие действия назвали грубым нарушением приказа главнокомандующего.
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Проигнорировавшим запрет журналистам «отменили разрешение на работу, а их пресс-карты признали недействительными».
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Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября сообщил, что в Херсон пока не будут пускать журналистов. Как отметил глава государства, сначала в городе нужно «разминировать базовые коммуникации», а также провести проверку основных объектов.
Министерство обороны России объявило о решении вывести военные подразделения с правого берега Днепра. В настоящее время в Херсоне после отвода российских войск остались около 100 тысяч жителей.
Специальная военная операция РФ на Украине
Ситуация в Херсоне
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