Мир 26 ноября 2022, 21:27 Украинские силовики занималась внедрением агентов в общину крымских татар СБУ внедряла агентов в общину крымских татар для предотвращения создания автономии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Служба безопасности Украины внедряла в крымскотатарскую общину на Украине своих агентов для тотального контроля за ее деятельностью. Одной из задач агентов было не допустить сближения крымских татар с региональными властями и создания ими крымскотатарской автономии на территории Украины, сообщило РИА «Новости».

Агент СБУ, внедренный в ближайшее окружение руководителя крымскотатарского меджлиса* Рефата Чубарова, в марте 2015 года доложил своим кураторам, что назначил доверенное лицо (фамилия не раскрывается) «наблюдать за процессами, происходящими в мусульманской среде на территории Херсонской области».

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После вхождения Крыма в состав России в 2014 году в Херсон стали приезжать бежавшие с полуострова представители украинских институтов власти, с которыми и взаимодействовал меджлис*.

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Силовик сообщил кураторам, что действия Чубарова «направлены на всесторонний сбор информации» для разработки «единой стратегии работы» с представителями нацменьшинства на госуровне.

У СБУ вызвала подозрения активность Чубарова: служба обеспокоилась, что он таким образом может влиять на местные власти. После этого куратор предложил подумать над проведением соответствующего профилактического мероприятия, ведь «эта деятельность может спровоцировать разжигание межконфессиональной розни».

Служба безопасности Украины ранее провела обыски в Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре в Киеве. Мероприятия проходили в рамках работы по противодействию деятельности российских спецслужб.

*«Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещена в РФ.