Мир 14 августа 2023, 15:32 Украинские силовики задержали киевлянок за посты в соцсетях СБУ сообщила о задержании в Киеве двух женщин за публикации фейков в соцсетях СБУ

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Ведение Telegram-каналов и сообществ в Facebook* обернулось для двух жительниц Киева задержанием и уголовным делом. Как сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале, задержанные распространили фейковую информацию для пробуждения паники среди жителей.

По данным ведомства, изначально женщины искали себе работу копирайтеров через фриланс-биржи, когда на них вышел неизвестный и поручил вести им Telegram-каналы и группы в украинском сегменте Facebook*.

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Ежедневно сотрудницы публиковали до 70 фейков о ходе боевых действий и дискредитировали украинских военных. Общее число аудитории превышало 10 тысяч пользователей. От заказчика женщины получали каждый месяц по 10 тысяч гривен.

СБУ предъявила задержанным обвинение в коллаборационизме. В ходе обысков у них изъяли компьютерную технику, а также электронный архив переписки с заказчиком. Обвиняемым грозит максимальное наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

*Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.