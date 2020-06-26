Украинские силовики за неделю более 30 раз нарушили условия перемирия в ДНР
Эдуард Басурин, заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил, что украинские силовики за прошедшую неделю 34 раза нарушили перемирие в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сайт «Русская планета» написал, что украинские силовики вели обстрел по девяти населенным пунктам. Они выпустили 12 артиллерийских снарядов, 144 мины, а также совершили 46 гранатометных выстрелов.
Отмечается, что один мирный житель погиб в ходе обстрелов, еще один пострадал.