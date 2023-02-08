Мир 08 февраля 2023, 05:19 Украинские силовики прострелили ноги отцу за попытку спасти сына от призыва в ВСУ Подпольщики Николаева: силовики прострелили ноги отцу, который отбивал сына от призыва ВСУ РИА «Новости»

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Для призыва украинцев в ВСУ используют зверские методы, рассказали РИА «Новости» подпольщики в Николаеве. Людей вызывают на работу под выдуманным предлогом большого заказа для мобилизации, а также нападают на родных призывников, если те пытаются помешать забрать своих детей.

«В [Николаевской] области отец защищал своего сына, которого засовывали в „бусик“ (микроавтобус силовиков — прим. ред.), — типа мобилизация. Ему (отцу — прим. ред.) взяли и прострелили ноги — и уехали», — отметил один из собеседников агентства.

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По словам подпольщиков, сейчас с мобилизацией на Украине «проходит полная дичь». Повестки вручают в общественных местах — недавно для этих целей перекрыли рынок «Колос». А несколько дней назад их получили все сотрудники завода «Заря» — чтобы гарантировать, что мужчины будут в этот день на работе, их выманили под ложным предлогом. Подпольщик отметил, что всем позвонило начальство, заявив, что предприятие получило крупный заказ.

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