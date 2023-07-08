Мир 08 июля 2023, 22:14 Украинские силовики пришли с обысками в Министерство юстиции «Зеркало недели» сообщило об обысках в Минюсте Украины по делу о злоупотреблениях РИА «Новости»

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Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками в Министерство юстиции Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

По данным издания, силовики пришли по делу о злоупотреблениях при закупке услуг по оборудованию кибербезопасности.

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«Сейчас министром юстиции Денисом Малюськой рассматривается вопрос об отстранении или увольнении госсекретаря», — написала газета со ссылкой на источник в министерстве.

Ранее стало известно, что подпавшая под проверку российской прокуратуры компания Mars пожертвовала Украине не менее 25,5 миллиона долларов. Руководитель фирмы заявил, что выделит два миллиона долларов для решения гуманитарного кризиса, который развернулся на Украине.