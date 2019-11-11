Украинские силовики применили слезоточивый газ против участников крестного хода УПЦ

Сторонники УПЦ организовали шествие против ликвидации их церкви из-за появления новой церковной структуры — Православной церкви Украины.

По данным газеты «Известия», участники крестного хода дошли до офиса украинского президента и Кабинета министров. Там они передали свои требования. Однако протестующим не удалось попасть в здание киевского Апелляционного суда. В нем в тот момент проходило слушание их иска против ликвидации УПЦ.

УПЦ решила прекратить евхаристическое общение и сослужение с духовенством Элладской Церкви Подробнее

Верующие стали штурмовать суд и выбивать двери, поэтому Нацгвардия применила против них слезоточивый газ.

Ранее УПЦ решила прекратить евхаристическое общение и сослужение с духовенством Элладской Церкви.