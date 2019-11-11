  • Украинские силовики применили слезоточивый газ против участников крестного хода УПЦ

    11 ноября 2019, 15:25

    Ольга Ситникова

    Участники крестного хода раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) столкнулись с Нацгвардией рядом с киевским Апелляционным судом. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ, сообщило издание «Страна».

    Сторонники УПЦ организовали шествие против ликвидации их церкви из-за появления новой церковной структуры — Православной церкви Украины.

    По данным газеты «Известия», участники крестного хода дошли до офиса украинского президента и Кабинета министров. Там они передали свои требования. Однако протестующим не удалось попасть в здание киевского Апелляционного суда. В нем в тот момент проходило слушание их иска против ликвидации УПЦ.

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    Верующие стали штурмовать суд и выбивать двери, поэтому Нацгвардия применила против них слезоточивый газ.

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