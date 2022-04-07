Украинские силовики обстреляли ЛНР 6 раз на сутки

Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреливали территории Луганск Народной Республики. Каратели выпустили по Донецкому и Калиново по полсотни снарядов из «Градов», сообщили в представительстве СЦКК при ЛНР. Об этом написало РИА «Новости».

Противник в ходе обстрела применял реактивные системы «Град», артиллерию калибра 152 и 122 миллиметра, а также минометы калибра 120 миллиметров.

Под огонь со стороны Украины в Донецком попали семь жилых домов, которые были разрушены или получили повреждения.

Накануне луганские ополченцы показали видео с трофейным автомобилем, на котором нацисты нападали на местных жителей. Машину захватили в честном бою. Радикалы бросили технику при отступлении. Автомобиль немного пришлось перекрасить. Там, где раньше была символика ВСУ, теперь символ Z.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер обвинил украинских военных в массовых убийствах мирных жителей Бучи. Риттер напомнил про объявление, в котором говорилось о зачистке Бучи от коллаборационистов.