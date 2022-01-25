Украинские силовики направили в Донбасс танки и РСЗО

Украинские власти начали перемещать в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые объединения для создания ударных групп. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Народной милиции ДНР.

«Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений», — отчитался он.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко тоже подтвердил, что Украина начала перегонять оружие к линии соприкосновения в Донбассе.

Сейчас напряженную ситуацию вокруг Украины провоцируют США и их союзники из НАТО. Они заявляют, что Россия в любой момент может напасть на Украину. При этом РФ неоднократно опровергала такие заявления и подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что НАТО усиленно поставляет оружие на Украину и создание истерики в СМИ нужно в том числе для сосредоточения войск у границ РФ.