Мир 11 апреля 2023, 08:57 Украинские силовики начали проводить рейды у жителей Харьковской области перед Пасхой — Марочко Экс-офицер Марочко: СБУ и МВД провели рейды у жителей Харьковской области перед Пасхой Фото: офис президента Украины

Читать 360tv в

Представители СБУ и МВД Украины стали проводить рейды в домах у жителей Харьковской области. Таким образом они хотят узнать, собираются ли люди на пасхальные праздники отправиться к родным в Россию и в какую церковь пойду. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что об этом стало известно российской разведке.

Реклама

«При опросах местного населения помимо всего прочего украинские правоохранители интересуются, есть ли у граждан родственники на новых территориях РФ и планируют ли они ехать к ним на пасхальные праздники», — сказал Марочко.

По его словам, если люди утвердительно отвечают, то силовики делают пометки и начинают досконально расспрашивать о том, какую церковь или кладбище местные жители планируют посетить. Также подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил, что украинские бойцы стали распространять по радиочастотам данные о подготовке контрнаступления.