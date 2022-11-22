22 ноября 2022, 12:43
Украинские силовики начали обыски в монастырях УПЦ в Ровенской области
СБУ пришла с обысками в монастыри УПЦ и Сарненскую епархию в Ровенской области
Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с проверками в женский монастырь Волынской иконы Божией Матери в селе Серники, Свято-Троицкий монастырь в городе Корце и Сарненскую епархию УПЦ В Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.
В сопровождении полиции и бойцов Национальной гвардии Украины сотрудники спецслужбы проверили помещения религиозных учреждений на предмет хранения оружия, укрытия иностранных граждан и диверсантов.
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Кроме того, в ходе беседы с руководителями монастырей и епархии силовики выяснили их отношение к России и идеям Русского мира.
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В пресс-службе СБУ подчеркнули, что все мероприятия проводят в рамках действующего законодательства и на принципах беспристрастности к деятельности религиозных учреждений.
Подобные обыски 22 ноября сотрудники СБУ провели в Киево-Печерской лавре. В ведомстве объяснили, что проводят мероприятия для противодействия «подрывной работы российских спецслужб».
СБУ
Украина
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