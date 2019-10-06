Украинские силовики лично убедятся в безопасности в зоне разведения войск

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителями силовых ведомств и МИД предстоящее разведение войск в Донбассе. Представители власти лично посетят регион, чтобы убедиться в безопасности для местного населения.

Отвод войск в Донбассе начнут 9 октября — ДНР Подробнее

Как сообщил офис украинского президента, Зеленский встретился с начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженными силами Русланом Хомчаком, главами Службы безопасности страны и МВД Иваном Бакановым и Арсеном Аваковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

«Участники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск», — сообщила пресс-служба.

Зеленский подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев в условиях разведения войск является приоритетным. Ожидается, что представители власти лично убедятся в этом, посетив Петровское, Золотое и станицу Луганскую.

«На встрече также обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан», — отметили в офисе Зеленского.

Дата нового разведения сил — 7 октября — была согласована на встрече контактной группы в Минске.