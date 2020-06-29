Украинские шахтеры пошли на Киев
Михаил Волынец, глава профсоюза украинских горняков, заявил, что недовольные шахтеры пошли на Киев. Они намерены устроить бессрочную акцию протеста до тех пор, пока им не выплатят зарплаты. Об этом сообщила «Экспресс газета».
По словам главы профсоюза украинских горняков, сотрудники нескольких предприятий намерены 30 июня устроить акцию протеста в Киеве с требованием выплатить им зарплату.
«Наши требования: погашение перед работниками шахт задолженности по выплате, которая составляет 622,5 миллиона гривен», — заявил Волынец.