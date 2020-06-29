Украинские шахтеры пошли на Киев

По словам главы профсоюза украинских горняков, сотрудники нескольких предприятий намерены 30 июня устроить акцию протеста в Киеве с требованием выплатить им зарплату.

«Наши требования: погашение перед работниками шахт задолженности по выплате, которая составляет 622,5 миллиона гривен», — заявил Волынец.