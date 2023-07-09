Мир 09 июля 2023, 22:05 Украинские саперы начали применять новую тактику — СМИ Economist: украинские саперы начали применять новую тактику в ходе СВО РИА «Новости»

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Украинские военные начали применять новую тактику для обезвреживания российских мин. Они стали посылать вперед группы саперов, за ними — пехоту и только потом тяжелую технику, сообщило издание The Economist.

Украина после неудачной атаки в Малой Токмачки Запорожской области сменила тактику. Сейчас перед пехотой идут четыре-пять саперов, хотя такая доктрина не соответствует стандартам НАТО, написал журнал.

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«У нас нет прикрытия с воздуха или большого количества западного оборудования, поэтому мы рискуем нашими людьми», — заявил командующий инженерным полком с позывным Бобер.

Военный сообщил, что его подразделение понесло в ходе контрнаступления более серьезные потери, чем любое другое в ВСУ. И многие из людей стали просто бояться.

При этом, отметило издание, новая тактика с использованием групп саперов достигло довольно «скромных» результатов.

Ранее журналистка Майя Карпин сообщила, что перешедший на круглосуточное производство оборонно-промышленный комплекс России обеспечил российскую армию достаточным количеством боеприпасов. Она напомнила, что украинская армия использует в боях вооружение, которое получила от стран Евросоюза и НАТО.